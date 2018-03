Sommet sino-nord-coréen de Pékin : Kim Jong-un se déclare en faveur de la dénucléarisation

Maintenant que leur rencontre est officiellement confirmée, la question est de savoir quels sujets ont été au centre de la conversation entre les dirigeants nord-coréen et chinois.



A ce propos, les médias officiels de l’empire du Milieu, dont la CCTV et l'agence Chine nouvelle, ont affirmé qu’elle avait été dominée par la dénucléarisation de la péninsule.



« Œuvrer pour la dénucléarisation, selon la volonté de Kim Il-sung et de Kim Jong-il, est notre position constante », a dit Kim III. Il a aussi déclaré que la situation dans la péninsule avait commencé à évoluer dans le bon sens et que son pays avait pris, de son propre gré, des mesures d’apaisement des tensions et proposé aussi un dialogue de paix. Et d’ajouter avoir décidé de transformer les relations intercoréennes en celles de réconciliation et de coopération, et d’organiser dans la foulée deux sommets avec Séoul et Washington respectivement.



Le numéro un nord-coréen a particulièrement souligné que cette question de la dénucléarisation pourrait être réglée si la Corée du Sud et les Etats-Unis répondaient aux efforts de Pyongyang pour créer un climat de paix et de stabilité, et par des mesures destinées à réaliser la paix étape par étape.



Pour sa part, Xi Jinping s’est réjoui du premier déplacement chinois de Kim qui, selon lui, montre que celui-ci accorde beaucoup d’importance aux relations non seulement entre les deux pays, mais aussi entre leur parti communiste au pouvoir.



En ce qui concerne la question coréenne, le chef de l’Etat a manifesté son soutien à son règlement pacifique et souhaité aussi que son pays puisse jouer un rôle constructif dans ce processus.