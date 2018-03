Après l’officialisation de la rencontre entre Kim Jong-un et Xi Jinping, la présidence sud-coréenne s’est aussitôt mise à en analyser la teneur. Pour elle, les discussions des deux leaders communistes sur la dénucléarisation de la péninsule pèseront positivement sur les deux sommets en vue entre les deux Corées et entre le Nord et les Etats-Unis.



Peu après son retour ce matin de son voyage étranger, le président Moon Jae-in s’est lui aussi fait briefer sur l’entretien de l’homme fort de Pyongyang avec Xi Jinping.



La Maison bleue n’a cependant pas encore publié de commentaire officiel. Il préfère le faire après avoir écouté Yang Jiechi. Ce conseiller d’Etat et membre du Bureau politique du Parti communiste chinois était présent au sommet Xi-Kim. Il est attendu à Séoul demain.



Par ailleurs, un haut responsable de la Cheongwadae a expliqué avoir été informé par le gouvernement chinois des consultations sino-nord-coréennes. Il n’en a pas pour autant précisé la date.