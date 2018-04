Le chargé d’affaires des Etats-Unis à Séoul Mark Knapper a organisé hier une rencontre avec les journalistes.



A cette occasion, il a une fois encore souligné que son pays était ouvert au dialogue avec la Corée du Nord, mais que sa dénucléarisation, complète, vérifiable et irréversible, n’était pas négociable. Et d’ajouter que les sanctions contre l’Etat communiste ne sont pas « juste pour les sanctions » et que Washington continue à mener sa campagne de pression maximale sur lui pour le conduire à revenir à la table du dialogue pour son avenir et pour celui de ses habitants.



Knapper, qui assure actuellement l’intérim de l’ambassadeur, a également martelé que la politique nord-coréenne de son pays n’avait pas changé, tout en saluant une série de récentes mesures pouvant aboutir au règlement du problème nucléaire nord-coréen.



Et à propos des « mesures progressives et simultanées » que Kim Jong-un avait évoquées lors de son sommet avec Xi Jinping la semaine dernière, le haut diplomate américain a affirmé qu’il était important d’en savoir plus lors du face-à-face avec le Nord.



Pour rappel, le leader nord-coréen avait affirmé que la question de la dénucléarisation pourrait être réglée si Séoul et Washington répondaient aux efforts de Pyongyang par des « mesures progressives et simultanées ». Les Etats-Unis s’y opposent.