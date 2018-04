Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères en visite à Pékin

Les contacts diplomatiques se multiplient entre la Corée du Nord et la Chine. Une semaine après la rencontre au sommet de leurs leaders à Pékin, c’est cette fois le ministre nord-coréen des Affaires étrangères qui s’y est rendu hier. De fait, Ri Yong-ho y fait une escale avant de s’envoler demain pour Bakou, la capitale azerbaïdjanaise où il doit participer à une réunion du Mouvement des non-alignés.



Il a été reçu par son homologue chinois Wang Yi. Selon la Télévision centrale de Chine (CCTV), celui-ci a alors évoqué le fait que lors de leur entrevue la semaine dernière, Xi Jinping et Kim Jong-un étaient parvenus à une vision commune du règlement du dossier nucléaire de la péninsule et des relations entre les deux alliés. Le chef de la diplomatie de l’empire du Milieu a également salué les efforts sérieux de Pyongyang pour dénucléariser la péninsule et pour y apaiser les tensions. Et de manifester son soutien au sommet intercoréen d’avril et à celui entre Kim et Donald Trump en mai.



De son côté, le ministre nord-coréen a proposé de maintenir une communication stratégique entre Pyongyang et Pékin sur la question coréenne. Sans mentionner pour autant la dénucléarisation.