Le secrétaire général des Nations unies va s’envoler demain pour Pékin. L’objectif de la visite d’Antonio Guterres en Chine est de rencontrer les dirigeants du pays, dont le président Xi Jinping et le Premier ministre Li Keqiang.



Comme ce déplacement se déroule à l’approche de deux sommets historiques – l’un entre Moon Jae-in et Kim Jong-un, l’autre entre ce dernier et Donald Trump – nombreux sont ceux qui prévoient que la péninsule coréenne sera au menu de leurs discussions.



A ce propos, le porte-parole du patron de l’Onu a déclaré devant les journalistes que ce sujet ferait sûrement partie de l’ordre du jour lors des rencontres entre Guterres et ses interlocuteurs chinois. Et Stéphane Dujarric n’a pas oublié d’ajouter que l’empire du Milieu joue un rôle très important dans la résolution pacifique et l’apaisement des tensions dans la péninsule.