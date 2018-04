Nucléaire nord-coréen : la Cheongwadae donne la priorité aux pourparlers entre Séoul, Washington et Pyongyang

Sur le dossier nucléaire nord-coréen, l’administration Moon Jae-in privilégierait les discussions avec la Corée du Nord et les Etats-Unis, et n’envisagerait pas, du moins pour l’instant, de faire participer la Chine, la Russie et le Japon au processus de dénucléarisation de la péninsule sud-coréenne.



C’est ce qu’a fait savoir ce matin un haut responsable du bureau présidentiel sud-coréen à des journalistes, alors que le quotidien japonais Nihon Keizai Shimbun a rapporté hier que le dirigeant Kim Jong-un aurait convenu de retourner aux pourparlers à six lors de son entretien avec son homologue chinois Xi Jinping, durant sa visite surprise à Pékin à la fin du mois dernier.



Pour rappel, ces six nations ont lancé un mécanisme visant à résoudre le problème nucléaire nord-coréen, dit « pourparlers à six » en 2003. Il est au point mort depuis 2009, suite au lancement d’un missile à longue portée par Pyongyang.



Toujours selon l’officiel de la Cheongwadae, il faut d’abord mener le sommet intercoréen, puis celui entre Pyongyang et Washington, et enfin les négociations entre ces trois pays qui devraient s’en suivre. Une fois achevé ce processus, il sera temps de juger s’il est nécessaire d’augmenter le nombre d’interlocuteurs à quatre ou à six, en tenant compte des résultats ainsi que des propositions que pourraient faire les trois autres Etats.