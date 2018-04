Londres a ajouté 15 navires et 21 entités à sa liste noire contre la Corée du Nord

Le gouvernement britannique a ajouté 15 navires, un individu et 21 entités à sa liste noire contre la Corée du Nord. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la Radio Free Asia (RFA).



D’après la radio américaine, il s’agit de l’application de la récente décision du Conseil de sécurité des Nations unies d’imposer des sanctions contre 49 nouveaux navires, individus et entités soupçonnés d’avoir enfreint ses résolutions contre Pyongyang.



Parmi les 21 sociétés en question, 12 sont nord-coréennes, trois hongkongaises et deux chinoises. Les autres sont basées à Singapour, aux îles Samoa, aux îles Marshall, et au Panama.