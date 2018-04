Nucléaire nord-coréen : les chefs de la diplomatie chinois et russe prônent l’installation d’un mécanisme de paix permanente

En amont du sommet intercoréen prévu le 27 avril prochain, les pays voisins de la péninsule multiplient les démarches diplomatiques. Hier, les ministres chinois et russe des Affaires étrangèresse sont réunis à Moscou.



Wang Yi et Sergueï Lavrov ont tout d’abord salué la récente atmosphère de détente entre les deux Corées. Ils ont ensuite déclaré que la dénucléarisation, indispensable pour l'instauration de la paix dans la péninsule, devrait être liée à la création d’un mécanisme de paix et à la garantie de la sécurité du régime de Kim Jong-un.



Enfin, les deux chefs de la diplomatie ont affirmé que les négociations devraient se poursuivre graduellement, et que chaque pays concerné devrait s’acquitter de ses obligations à chaque étape.



De tels propos laissent supposer que les deux alliés traditionnels de Pyongyang se rangent de son côté sur la question de la dénucléarisation, qui est l’agenda clé des deux sommets à venir.



Pour sa part, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères Ri Yong-ho s’est entretenu en début de semaine avec Wang Yi et va discuter avec Sergueï Lavrov mardi prochain.