Le président américain a annoncé en personne que sa rencontre avec le leader nord-coréen se tiendrait en mai ou début juin et que pour cela, les deux pays avaient eu des contacts. Donald Trump a tenu ces propos hier lors d’une réunion avec ses ministres à la Maison blanche. C’est la première fois qu’il en a fait état ouvertement.



Cette annonce est intervenue alors que son nouveau conseiller à la sécurité nationale, le faucon John Bolton, a pris hier ses fonctions. Elle permettra de lever les doutes sur l'organisation du sommet entre Trump et Kim Jong-un. Car depuis la nomination de ce partisan des guerres préventives, l’inquiétude avait commencé à se faire sentir quant à l’éventualité d’une annulation de la rencontre.



Hier, le locataire de la Maison blanche a aussi espéré parvenir à un accord sur la dénucléarisation du pays communiste et que les relations entre les deux pays soient dorénavant très différentes de ce qu’elles ont été pendant longtemps. Et d’ajouter croire que lors de la rencontre, il y aura un grand respect mutuel.