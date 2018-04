Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères à Moscou

Après un déplacement en Azerbaïdjan et au Turkménistan, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères est de passage à Moscou. Ri Yong-ho y est arrivé hier.



Il a aussitôt été reçu par le secrétaire du Conseil national de sécurité russe, Nikolaï Patrouchev. Leur conversation a été consacrée à la sécurité régionale en Asie du Nord-est et au récent réchauffement intercoréen.



Aujourd’hui, le chef de la diplomatie nord-coréenne doit s’entretenir avec son homologue Sergueï Lavrov. Le service de la communication de ce dernier a annoncé hier que les discussions des deux hommes porteraient pour l’essentiel sur la coopération entre Pyongyang et Moscou et les questions internationales. Sans oublier l’évolution de la situation dans la péninsule. Ils se concerteront en même temps sur la préparation des commémorations du 70e anniversaire, en octobre, de l’établissement des relations entre les deux pays.



L’attention porte sur la possibilité pour les deux ministres de discuter de l’éventuel voyage de Kim Jong-un en Russie avant ses sommets avec Moon Jae-in le 27 avril et avec Donald Trump en mai.



C’est la première fois depuis 2014 qu’un chef de la diplomatie nord-coréenne s’entretient à Moscou avec son homologue russe.