Dénucléarisation : Pyongyang continue à évoquer les « mesures progressives et simultanées »

Un responsable de la diplomatie nord-coréenne a de nouveau évoqué les « mesures progressives et simultanées » afin de résoudre le problème de la dénucléarisation de la péninsule. Il a tenu ces propos lorsqu’il a été interrogé par un journaliste sud-coréen à Bakou, où la conférence ministérielle du Mouvement des pays non alignés s’est tenue la semaine dernière. Là-bas, il accompagnait son ministre des Affaires étrangères.



Les mesures en question avaient été annoncées pour la première fois par Kim Jong-un lors de son entretien avec Xi Jinping le mois dernier à Pékin. Effectivement, le leader nord-coréen avait alors déclaré : « Le problème de la dénucléarisation de la péninsule ne peut être résolu que si la Corée du Sud et les Etats-Unis répondent avec bienveillance à nos efforts et prennent eux-mêmes des mesures progressives et simultanées pour la réalisation de la paix ».



Le chef de la diplomatie nord-coréenne en aurait lui aussi fait part à ses interlocuteurs lors de ses déplacements en Azerbaïdjan, au Turkménistan et en Russie.