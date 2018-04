Xi Jinping s’exprime devant le Forum Boao

Le Forum Boao pour l’Asie (FBA) s’est ouvert dimanche sur l'île de Hainan, dans le sud de la Chine, comme chaque année.



Aujourd’hui, le président chinois s’exprimera devant pas moins de 2 000 dirigeants politiques et économiques venant d’une soixantaine de pays. Une allocution très attendue, puisque Xi Jinping y présentera sa position sur les frictions commerciales en cours entre son pays et les Etats-Unis.



Beaucoup estiment qu’il fera part de sa ferme opposition au protectionnisme américain. La teneur et la tonalité de son discours pourront marquer un tournant important dans la guerre commerciale entre les deux premières économies mondiales.