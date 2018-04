La question des droits humains pourrait s’inviter dans le sommet nord-coréano-américain

L’administration américaine a reconfirmé que si un sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un avait lieu comme prévu, le sujet numéro un de leurs discussions serait évidemment la dénucléarisation du pays communiste. Et la question taboue des droits humains dans ce royaume ermite pourrait elle aussi être abordée. C’est la porte-parole du département d’Etat qui a fait ces remarques lors d’un point de presse hier.



Interrogée sur la question de savoir si Washington et Pyongyang partageaient la même vision de cette dénucléarisation, Heather Nauert a affirmé ne pas être en mesure de répondre à la place du président Trump, car c’est à ce dernier d’en décider. Elle s’est contentée de dire que les USA ne dialogueraient sur la question de la dénucléarisation que lorsque le pays communiste se déclarerait prêt à y œuvrer.



La semaine dernière, la porte-parole du même ministère pour l’Asie de l’Est et le Pacifique Katrina Adams avait évoqué la question des droits de l’Homme au nord du 38e parallèle. Au micro de la Voix de l’Amérique, elle a déclaré que Washington continuerait à faire peser des pressions sur Pyongyang pour que celui-ci respecte la liberté de ses habitants.