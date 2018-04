Reprise à Jeju des négociations sur le financement des troupes américaines en Corée du Sud

La Corée du Sud et les Etats-Unis poursuivent leurs négociations sur leurs futures contributions respectives au financement du stationnement de soldats américains dans le sud de la péninsule.



Leur premier volet s’était déroulé le mois dernier à Hawaï. Et c’est aujourd’hui que les négociateurs des deux alliés se retrouvent sur l’île de Jeju pour deux jours.



Lors des premières discussions, les deux parties s’étaient bornées à faire part de leurs positions respectives. Mais cette fois-ci, elles aborderont les points essentiels comme le montant que chaque nation devra prendre en charge à partir de l’année prochaine.



Le pays du Matin clair assume essentiellement le coût de la main-d’œuvre de ses ressortissants qui travaillent au sein des troupes américaines, les frais de construction d’infrastructures dans leurs bases ou encore ceux liés à la logistique et au transport de ravitaillement.