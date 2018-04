Rencontre à Moscou des ministres des Affaires étrangères nord-coréen et russe

En voyage à Moscou depuis lundi, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères s’est entretenu hier avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Avec au centre des discussions : la dénucléarisation de la péninsule.



Lors de cette première rencontre en quatre ans entre des chefs de la diplomatie des deux pays, la Corée du Nord aurait cherché à s’assurer le soutien de son allié russe en cette pleine détente sur la péninsule.



A l’issue de l’entretien, le ministre russe s’est exprimé seul. Il a alors annoncé que son pays soutenait la normalisation progressive en cours de la situation en Corée. Et d’ajouter croire qu’une entente multilatérale doit intervenir sur la dénucléarisation et la sécurité en Asie du Nord-est et que dans ce processus, les garanties pour la sécurité souhaitées par Pyongyang doivent être accordées. Lavrov a aussi confirmé qu’il est nécessaire d’en discuter dans le cadre des pourparlers à six pays sur le programme nucléaire nord-coréen, au point mort depuis 10 ans.



Selon le visage de la diplomatie russe, la question d’une éventuelle visite de Kim Jong-un en Russie pour un sommet avec Vladimir Poutine n’a cependant pas été abordée. Il en a quand même laissé ouverte la possibilité. De fait, il s’est déclaré convaincu que les deux leaders en discuteraient « lorsqu'ils jugeront cela utile ».



Hier, Pyongyang et Moscou se sont aussi mis d’accord pour élargir leur coopération économique dans la mesure où elle ne viole pas les résolutions de sanctions onusiennes à l’encontre du Nord.



Le ministre nord-coréen prolongera d'un jour son séjour dans la capitale russe. Il redécollera donc demain, cette fois pour Douchanbé, la capitale du Tadjikistan.