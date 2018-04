Une délégation d’artistes chinois en Corée du Nord avec à sa tête Song Tao

Une troupe d’artistes chinois participe au « festival printanier d’amitié d’avril » qui s’ouvre aujourd’hui en Corée du Nord pour une semaine. Cette manifestation a lieu tous les deux ans en commémoration de l’anniversaire, le 15 avril, du fondateur du pays Kim Il-sung. Il est décédé en 1994. Le Nord y invite des musiciens et des danseurs de plusieurs pays étrangers.



D’après la KCNA, l’agence officielle nord-coréenne, la délégation est conduite par Song Tao, chef du département de liaison internationale du comité central du Parti communiste chinois. Elle effectue un déplacement dans le nord de la péninsule pour la première fois depuis le sommet entre Kim Jong-un et Xi Jinping le mois dernier à Pékin. L’agence a évoqué le fait que les deux dirigeants avaient alors convenu d’accroître les échanges culturels entre leurs pays.



Cette visite intervient donc deux semaines après le voyage en Chine du numéro un nord-coréen. Elle illustre le dégel brutal des relations entre Pyongyang et son unique protecteur de poids. Vous vous souvenez qu’en novembre dernier, Song Tao s’était rendu au Nord en qualité d’émissaire spécial de Xi Jinping. Mais il n’avait pu être reçu par Kim.