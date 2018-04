Les chefs de la diplomatie sud-coréenne et japonaise s’entretiennent à Séoul

Arrivé hier à Séoul, le ministre japonais des Affaires étrangères Taro Kono s’est entretenu aujourd'hui avec son homologue Kang Kyung-wha. Sans surprise, leur conversation a également été consacrée aux deux prochains sommets de Kim Jong-un, l’un avec le chef de l’Etat sud-coréen et l’autre avec le dirigeant américain.



Kang a alors souhaité que les deux pays voisins déploient ensemble des efforts pour atteindre leur objectif commun de régler pacifiquement la question nord-coréenne et d’instaurer la paix dans la péninsule. Et d’ajouter espérer aussi que la coopération entre Séoul et Tokyo soit élargie particulièrement dans des domaines constructifs et bénéfiques aux deux pays, comme les échanges économiques et culturels.



La ministre sud-coréenne a aussi accordé de l’importance au fait qu’un chef de la diplomatie nippone effectue un voyage à Séoul pour la première fois en deux ans et quatre mois.



Pour sa part, Taro Kono a évoqué le fait que cette année marquait le 20e anniversaire de la déclaration conjointe du partenariat entre le pays du Matin clair et l’archipel. Dans la foulée, il s’est engagé à faire en sorte d’orienter leurs relations vers l’avenir.