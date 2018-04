Le Parlement nord-coréen se réunit aujourd'hui

Comme prévu, c’est aujourd’hui que l’Assemblée populaire suprême, le Parlement nord-coréen, se réunit en session ordinaire.



Ses travaux de cette année seront scrutés de près, car ils se déroulent en amont d’un face-à-face entre Kim Jong-un et Moon Jae-in, qui doit précéder celui avec Donald Trump. En outre, le maître de Pyongyang a présenté lundi les grandes lignes des relations internationales de son pays, lors d’une réunion du Bureau politique du Parti des travailleurs qu’il a présidée.



On estime pour le moment que l’organe législatif du pays communiste doit approuver le budget de l’Etat pour l’année prochaine et qu’un nombre considérable de ses hauts responsables seront remplacés.