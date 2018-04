L'US-Korea Institute de l’université Johns Hopkins sera fermé en mai

La School of Advanced International Studies, mieux connue sous son acronyme anglais SAIS, est une grande école qui dépend de la prestigieuse université américaine Johns Hopkins. Elle est spécialisée essentiellement dans l’étude des relations internationales, comme l’indique son nom.



Or, en 2006, un ancien journaliste américain du Washington Post et un universitaire sud-coréen y ont créé un centre d’études Corée-Etats-Unis (USKI) avec le soutien financier de l’administration sud-coréenne de l’époque, celle de Roh Moo-hyun.



Depuis, le gouvernement de Séoul lui accorde 2 milliards de wons chaque année par l’intermédiaire de son institut de recherche sur les politiques économiques internationales (KIEP). Mais il a récemment décidé de suspendre cette aide financière. Du coup, l’USKI doit fermer ses portes le mois prochain.



La principale raison invoquée : le manque de performance et de transparence dans la comptabilité. Cela dit, le président de son conseil d’administration Robert Galluci l’a réfutée. Cet ancien négociateur nucléaire américain, qui avait obtenu en 1994 un accord sur le gel du programme atomique nord-coréen, a dénoncé l’ingérence du gouvernement de Moon Jae-in dans les nominations du directeur du centre d’études et de son adjoint.



La rumeur circule selon laquelle le directeur actuel est proche de plusieurs collaborateurs de l’ex-président conservateur Lee Myung-bak.



Quoi qu’il en soit, même après la fermeture de ce think tank, le fameux site web spécialisé dans la Corée du Nord « 38 North », qu’il gère, poursuivra ses activités.