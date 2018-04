Moon Jae-in reçoit le ministre japonais des Affaires étrangères

Le ministre japonais des Affaires étrangères Taro Kono est arrivé hier à Séoul pour un déplacement de 24 heures. C'est un programme chargé qui l’attend, d’autant qu’il s'agit du premier voyage à Séoul d'un chef de la diplomatie de l’Archipel en deux ans et quatre mois.



Aujourd’hui, il a été reçu par le président Moon Jae-in. A cette occasion, ce dernier a affirmé que la coopération et la communication étroites entre les deux pays étaient plus importantes que jamais, en amont des deux sommets entre les leaders des deux Corées et entre Kim Jong-un et Donald Trump.



L’occupant de la Maison bleue a aussi exprimé son souhait de voir les relations entre les deux voisins progresser d’un cran. D’autant plus que cette année marque le 20e anniversaire de la déclaration conjointe de leur partenariat.



Pour sa part, le chef de la diplomatie nippone a salué les efforts de Séoul pour faire des deux sommets prochains une réussite. Dans le même temps, il a espéré continuer à faire en sorte d’élargir la coopération bilatérale entre le pays du Matin clair et l’archipel, comme celle à trois parties avec les Etats-Unis.



Kono aurait transmis au chef de l’Etat sud-coréen un message de son Premier ministre Shinzo Abe.