Cheongwadae : un sommet trilatéral avec la Chine et le Japon aura lieu en mai

Les dirigeants de la Corée du Sud, de la Chine et du Japon se retrouveront en mai sur l'archipel. Cette entrevue tripartite est la première du genre depuis 2015.



C'est le bureau présidentiel sud-coréen qui a confirmé cette information à l'issue d'une rencontre hier à Séoul entre le président de la République Moon Jae-in et le ministre japonais des Affaires étrangères Taro Kono.



Ainsi, le Japon, qui craignait son éventuelle mise à l'écart des discussions en amont des prochains sommets séparés des présidents sud-coréen et américain avec le leader nord-coréen, peut scruter de près la conjoncture de la péninsule coréenne.



A partir d'aujourd'hui, la Cheongwadae et les ministères concernés passeront en revue tous les jours le déroulement des concertations supplémentaires intercoréennes ainsi que leur calendrier.



Pour le chef de l'Etat sud-coréen, le troisième sommet Nord-Sud doit ouvrir la voie à l'instauration d'une paix et d'une prospérité dans la péninsule, en laissant sa place au sommet nord-coréano-américain pour cristalliser cet objectif. Il recevra aujourd'hui un groupe d'experts chevronnés pour recueillir leurs avis en ce sens.