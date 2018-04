Le Parlement nord-coréen ne délivre aucun message sur les sommets avec Moon et Trump

La Corée du Nord a tenu une grande réunion parlementaire, hier, sans envoyer de message concernant ses prochains sommets avec la Corée du Sud et les Etats-Unis.



La KCNA, l'agence de presse officielle du pays, a rapporté ce jeudi la tenue de la sixième session de la 13e Assemblée populaire suprême à Pyongyang, qui s’est vraisemblablement déroulée en l’absence de Kim Jong-un. Le dirigeant a assisté à six des huit séances du Parlement depuis son arrivée au pouvoir en avril 2012.



Contrairement aux attentes, aucun message spécifique n'a été rapporté par les médias d'Etat sur les prochains sommets prévus avec Moon Jae-in et Donald Trump.



Pour rappel : l’Assemblée populaire suprême est l'organe le plus élevé de la Corée du Nord selon la Constitution du pays, mais il approuve généralement les décisions sur les structures de gouvernance et les budgets établis par le puissant Parti des travailleurs.