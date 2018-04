Les conseillers sud-coréen et américain à la sécurité nationale vont se concerter ce jeudi

Le conseiller à la sécurité nationale de la Cheongwadae Chung Eui-yong a visité hier Washington afin de rencontrer son homologue américain John Bolton.



Cette visite surprise a été faite en prévision des deux sommets historiques : Moon Jae-in est censé rencontrer Kim Jong-un le 27 avril, et ce dernier doit s’entretenir avec Donald Trump en mai ou début juin.



Chung et Bolton se retrouveront ce jeudi, heure locale, à la Maison blanche. Il s'agit de leur première entrevue depuis que le conseiller américain à la sécurité nationale a pris ses fonctions en début de semaine.



Les deux hommes se pencheront sur une plus large coopération bilatérale ainsi que sur la mise en place d'une « hotline » entre eux en amont de ces prochains sommets.



John Bolton est connu comme un faucon aux Etats-Unis. Néanmoins, il pourrait aller de pair avec Donald Trump dans le processus de dialogue avec Pyongyang.



A l'heure actuelle, les services secrets des deux pays s'engagent dans les discussions de travail pour ce dialogue. Le département d'Etat américain va élargir son rôle. En effet, il organisera à partir de la semaine prochaine des consultations régulières entre l'ambassade de Corée du Sud et le bureau chargé des Affaires Asie orientale-Pacifique.