Chung Eui-yong : les discussions avec John Bolton sur la dénucléarisation de la péninsule ont été « très bénéfiques »

Le conseiller à la sécurité nationale de la Cheongwadae Chung Eui-yong, en visite aux Etats-Unis, s’est entretenu jeudi avec son homologue américain John Bolton.



Avant de rentrer en Corée du Sud, Chung a souligné auprès des journalistes qui l’attendaient à l'aéroport international de Dulles, près de la capitale américaine, l’importance du succès du sommet entre Séoul et Pyongyang tout comme de celui entre Pyongyang et Washington. Dans ce contexte, les discussions avec Bolton ont porté sur les mesures à prendre pour que ces deux tête-à-tête aboutissent à une issue positive, tout comme des moyens pour dénucléariser la péninsule coréenne de manière pacifique. Et il a qualifié cet entretien qui a duré près d'une heure de « très bénéfique ».



Pourtant, à la question de savoir si des mesures spécifiques pour la dénucléarisation ou le lieu du sommet entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un ont été discutés, l’officiel sud-coréen a refusé de répondre. Il n’a pas non plus livré ses premières impressions sur son interlocuteur.



C'était la première rencontre entre les deux hommes, le nouveau conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche n’ayant pris ses fonctions que lundi. Ils devaient normalement se retrouver un jour plus tôt, mais le rendez-vous a été reporté par Bolton en raison des développements en Syrie. Après sa rencontre avec Chung, il a également rencontré son homologue japonais Shotaro Yachi.