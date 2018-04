Kim Jong-un : une feuille de route pour la dénucléarisation envisageable avant ou après le sommet avec Trump

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un estime possible l’élaboration d'une feuille de route pour la dénucléarisation de la péninsule avant ou après sa rencontre avec le président américain Donald Trump, si les Etats-Unis font preuve de sincérité. Le jeune leader aurait tenu de tels propos lors de son tête-à-tête avec son homologue chinois Xi Jingping le mois dernier. C’est en tous cas ce qu’a rapporté aujourd’hui le quotidien japonais Tokyo Shimbun, citant une source spécialisée dans les relations sino-nord-coréennes.



D’après la même source, Kim III se serait également dit prêt à abandonner son programme nucléaire en échange de garanties sur la sécurité de son régime et de contreparties à la hauteur de l’enjeu. Il aurait également fait part de son intention de retourner aux pourparlers à six afin de discuter du processus de sa dénucléarisation. Ce canal de négociations multilatéral lancé en 2003 autour des deux Corées, des Etats-Unis, de la Chine, de la Russie et du Japon est au point mort depuis fin 2008.