Séoul et Washington d’accord pour instaurer la paix à travers la dénucléarisation de la péninsule

Le conseiller à la sécurité nationale de la Cheongwadae Chung Eui-yong, qui s’était envolé pour les Etats-Unis afin de s’entretenir avec son homologue américain John Bolton, est rentré vendredi en Corée du Sud.



Aux journalistes qui l’attendaient hier après-midi à l’aéroport international d’Incheon, tout en qualifiant son entretien avec Bolton de très bénéfique, Chung a déclaré que les deux côtés ont décidé de travailler ensemble pour le succès du sommet intercoréen tout comme de celui entre Pyongyang et Washington. Il a également ajouté qu’il a profité de son déplacement pour confirmer que la Corée du Sud et les Etats-Unis sont sur la même longueur d’onde pour instaurer la paix à travers la dénucléarisation de la péninsule.



A la question de savoir si un tête-à-tête entre le président sud-coréen Moon Jae-in et son homologue américain Donald Trump est programmé après le sommet Séoul-Pyongyang, l’officiel sud-coréen a répondu que toutes les éventualités ont été discutées avec son interlocuteur.



La rencontre entre les deux hommes qui s’est tenue jeudi pendant environ une heure était la première du genre, car ce n’est que lundi que le nouveau conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche a pris ses fonctions.