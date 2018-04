Trésor américain : la Corée du Sud ne figure pas sur la liste des nations manipulatrices de devises

La Corée du Sud a une fois de plus échappé à la qualification par les Etats-Unis de pays manipulant sa devise. En effet, elle ne figure pas sur la liste des nations manipulatrices dans le rapport semestriel du Trésor américain publié hier.



Comme il y a six mois, elle est maintenue parmi les Etats à surveiller avec la Chine, le Japon, l’Allemagne et la Suisse. S’y est ajouté cette foi-ci un autre pays : l’Inde.



Comme il n’est pas désigné manipulateur, le pays du Matin clair ne sera pas soumis à des pénalités financières ou autres sanctions, mais il devra rester prudent car étant catégorisé pour la 5e fois consécutive comme Etat à surveiller, il a toujours des chances de l’être désigné.