Sommet Pyongyang-Washington: la date et le lieu pas encore fixés

Les préparatifs pour le tête-à-tête entre le président américain Donald Trump et son homologue nord-coréen Kim Jong-un sont en cours, mais la date et le lieu de la rencontre sont à déterminer. C’est ce qu’a rapporté l’agence de presse Reuters en citant un haut responsable du gouvernement américain.



Par contre, on en sait un peu plus sur le sommet Washington-Tokyo qui se tiendra la semaine prochaine au Mar-a-Lago resort, en Floride. Toujours d’après la même source, une grande partie des discussions entre le locataire de la Maison blanche et le Premier ministre japonais Shinzo Abe sera consacrée à la menace nucléaire nord-coréenne.