James Mattis affiche un optimisme prudent sur le nucléaire nord-coréen

« Nous croyons tous être peut-être sur la bonne voie menant à la dénucléarisation de la Corée du Nord », c'est ce qu'a déclaré jeudi le secrétaire américain de la Défense James Mattis, lors de l'audition de la commission militaire de la Chambre des représentants. Et d'ajouter qu'il n'a jamais estimé que les négociations avec le régime communiste n'aboutiraient à rien.



Sur le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, prévu fin mai ou début juin, Mattis a souligné que cette rencontre devrait déboucher sur une résolution pacifique de la question nord-coréenne.



Le secrétaire américain a d'ailleurs relevé que la tenue du futur sommet intercoréen était possible grâce à la politique du président Moon Jae-in consistant à faire pression sur le Nord. Il a enfin confirmé que la diplomatie primait avant tout.