Donald Trump ordonne des frappes en Syrie

Les Etats-Unis, en coordination avec la France et le Royaume-Uni, ont fini par mener des frappes en Syrie. Lors d’une allocution très solennelle depuis la Maison blanche, le président américain a confirmé cette nouvelle aujourd'hui.



D’après Donald Trump, des frappes de précision contre des cibles associées aux capacités chimiques militaires du dictateur syrien Bachar Al-Assad ont été lancées. Il s’agit d’une réponse directe à l’attaque chimique menée la semaine dernière à Douma qui avait fait des dizaines de morts. Washington et Paris ont affirmé, ces dernières heures, avoir les preuves que c’est le régime syrien qui en est responsable.



Un peu plus tard, le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, a fait savoir qu’il s’agissait bien de frappes ponctuelles et que d’autres actions militaires n’étaient pas prévues pour le moment.