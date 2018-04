Différentes manifestations civiles et culturelles ont débuté hier pour fêter le 106e anniversaire de la naissance de Kim Il-sung, fondateur du régime communiste. Le 15 avril, connu sous le nom de « Journée du soleil », est la fête la plus importante de l'année pour les nord-Coréens.



La commémoration se déroule en général autour de défilés militaires d'envergure, parfois accompagnés de tirs d'engins balistiques. En 2016, le royaume ermite a ainsi tiré un missile balistique à portée intermédiaire, probablement un « Musudan BM-25 ».



Or la cérémonie de cette année se compose de manifestations culturelles et sportives telles que des feux d'artifices, des concerts ou des marathons, peut-être pour ne pas nuire au climat récemment détendu sur la péninsule coréenne.



L'Agence de presse officielle du pays communiste KCNA a rapporté aujourd'hui que Kim Jong-un s'est rendu hier au mausolée du palais du soleil Kumsusan où reposent les corps de son père Kim Jong-il et de son grand-père Kim Il-sung.