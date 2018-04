Les installations syriennes bombardées auraient pu abriter des conseillers nord-coréens

Les ingénieurs nord-coréens auraient travaillé dans certains des sites de production et de stockage d’armes chimiques en Syrie ciblés par des frappes américaines, britanniques et françaises la semaine dernière.



Selon le Pentagone, les forces alliées ont lancé 76 missiles sur un centre de recherche et de développement situé à Barzé, dans la banlieue de Damas, et 29 bombes sur deux cibles dans la province de Homs, dont un entrepôt d’armes chimiques.



Citant le comité onusien des sanctions nord-coréennes, le Wall Street Journal a rapporté qu'au centre de Barzé séjournaient des conseillers techniques nord-coréens. En effet, d'après un rapport du comité en question, ces nord-Coréens travaillent depuis août 2016 dans les sites de fabrication d’armes chimiques et balistiques situés à Barzé et dans ses environs. Le gouvernement syrien a nié cette information, répondant que tous les ressortissants nord-coréens dans son pays travaillaient uniquement dans le domaine sportif.



Le rapport a d'ailleurs relevé entre 2012 et 2017 au moins 40 livraisons par voie maritime vers la Syrie de produits nord-coréens soumis à l'embargo tels que des pièces de missile balistique. Se référant au rapport, les députés républicains des Etats-Unis appellent au renforcement des sanctions contre le régime communiste.