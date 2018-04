Asahi Shimbun : Kim Jong-un aurait demandé une importante coopération économique à Pékin

Peu d’éléments ont filtré sur la teneur concrète du récent sommet entre les leaders nord-coréen et chinois. Des discussions informelles qui avaient été menées à Pékin fin mars, en amont de deux rencontres de Kim Jong-un, avec Moon Jae-in et Donald Trump respectivement.



Mais selon le quotidien japonais Asahi Shimbun, Kim aurait alors demandé à Xi Jinping une vaste coopération économique. Sans oublier le soutien de Pékin à la garantie de sécurité de son régime.



Le journal a rapporté que le maître de Pyongyang aurait demandé notamment une aide énergétique. Et d’ajouter que le Nord chercherait à améliorer ses relations avec son seul protecteur de poids et à en faire un levier pour que la communauté internationale assouplisse ses sanctions à son encontre. Avec pour objectif final de stabiliser l’économie nationale et de mettre sur les rails les réformes économiques.



L’Asahi estime ne pas savoir à ce stade si la Chine a accepté ou non la requête de son allié nord-coréen.