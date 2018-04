Sommet américano-japonais: la préparation de la rencontre prévue entre Trump et Kim Jong-un au programme

Le président des Etats-Unis va recevoir aujourd’hui et demain, heure locale, le Premier ministre japonais dans sa résidence privée de Mar-a-Lago en Floride. Leurs discussions vont se focaliser sur la préparation du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un qui aura lieu fin mai ou début juin. Sans oublier la question des relations commerciales entre les deux grands partenaires économiques. C’est ce qu’a annoncé hier la Maison blanche.



Sa porte-parole Sarah Sanders a précisé s’attendre à ce que ce troisième sommet américano-japonais soit « très positif ». Et d’ajouter que Trump et Shinzo Abe maintiennent de bonnes relations. Elle s'exprimait devant les journalistes à bord de l'avion présidentiel Air Force One à l'occasion d'un déplacement de Trump à Miami.



Un haut responsable de l’administration américaine a lui aussi indiqué vendredi dernier que la conversation des deux hommes serait dominée par les menaces nucléaires de Pyongyang.



On peut le constater dans la liste des participants américains au sommet. Ils sont majoritairement des hauts responsables de la diplomatie, de la sécurité et de l’économie. Parmi eux, le vice-président Mike Pence, le nouveau conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche John Bolton, et le nouveau directeur du National Economic Council (NEC) Larry Kudlow ou encore le représentant pour le commerce Robert Lighthizer.