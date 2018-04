Washington impose une nouvelle sanction à l’équipementier chinois ZTE

Washington a interdit au géant chinois des télécoms ZTE d’acheter aux entreprises américaines des composants pendant sept ans. La raison : le groupe a fait de fausses déclarations au cours d’une enquête du département américain du Commerce sur la violation de l'embargo contre l'Iran et la Corée du Nord.



L'an dernier, l’équipementier basé à Shenzhen avait plaidé coupable devant un tribunal fédéral du Texas pour avoir réexporté illégalement à TCI, le principal opérateur télécoms iranien, des produits et des logiciels américains à hauteur de 32 millions de dollars, et ce entre janvier 2012 et mars 2016. Il avait alors pris l’engagement de verser une amende de 1,19 milliard de dollars et de licencier les employés impliqués dans le commerce illégal ou de réduire leurs primes.



Cela dit, l’entreprise chinoise a fait des déclarations frauduleuses au département américain, après leur avoir payé les primes. Du coup, celui-ci a imposé une mesure supplémentaire afin de l’empêcher de réaliser de nouvelles transactions illicites.



Lors de l’enquête du ministère américain, il a été révélé que ZTE avait livré à la Corée du Nord des téléphones portables à un total de 283 reprises.