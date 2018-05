Kang Kyung-wha et Mike Pompeo reconfirment l’objectif de dénucléariser la péninsule

En voyage à Washington, la ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha a été reçue hier par son homologue américain Mike Pompeo. A l’issue de leur première rencontre depuis la prise de fonctions de ce dernier, ils ont donné une conférence de presse conjointe.



Kang a alors annoncé que « nous avons reconfirmé notre objectif commun de dénucléariser la péninsule de façon complète, vérifiable et irréversible ». Et d’ajouter souhaiter que des mesures approfondies et plus concrètes allant dans ce sens soient décidées lors du prochain sommet nord-coréano-américain. Dans la foulée, elle a assuré que pour le moment, il n’était pas question d’aborder l’allègement des sanctions contre la Corée du Nord.



Interrogée sur la question de savoir si Séoul a coordonné avec Washington les sujets que Donald Trump et Kim Jong-un devront aborder lors de leur tête-à-tête, la ministre s’est contentée de répondre qu’une communication étroite entre les présidents des deux alliés et leur confiance mutuelle avaient été indispensables afin d’atteindre le stade actuel. Et d’ajouter qu’il est important pour les deux dirigeants de se coordonner et d’échanger leurs opinions pour préparer une rencontre réussie le 12 juin.



La chef de la diplomatie sud-coréenne a également annoncé qu’elle et le secrétaire d’Etat américain avaient reconfirmé que l’alliance entre leurs pays jouait depuis longtemps un rôle capital dans la paix et la stabilité sur la péninsule. Elle a ensuite souligné que la présence des troupes US en Corée du Sud restait toujours un enjeu prioritaire de cette alliance, vieille de 65 ans. Elle a ainsi démenti catégoriquement les récentes spéculations sur leur réduction.