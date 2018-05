Le département d’Etat américain souhaite une avancée avec la Corée du Nord

La porte-parole du département d’Etat américain a déclaré que Washington souhaitait obtenir des progrès avec Pyongyang, et que son pays lui en faisait part très clairement. Heather Nauert a tenu ces propos dans une interview accordée hier à CNN.



Elle a alors qualifié de « mesure positive allant dans le bon sens » la récente libération par la Corée du Nord des trois détenus américains. Selon elle, Donald Trump a affiché sa confiance à l’égard du leader nord-coréen après leur remise en liberté, et il s’agit là d’un développement positif.



Dans une autre interview, cette fois avec Fox News, Nauert est cependant revenue sur les sanctions contre le royaume ermite. Elle a alors martelé que ces mesures coercitives avaient poussé le Nord à revenir à la table des négociations et qu’elles ne seraient absolument pas levées jusqu’à ce qu’il se dénucléarise.