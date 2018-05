La Corée du Nord se prépare à la reprise des exportations de son charbon en Chine

Les exportateurs nord-coréens s'apprêtent à reprendre leurs livraisons de charbon à la Chine sur fond d’anticipations d’un apaisement des sanctions onusiennes contre leur pays.



Selon Reuters, les commerçants chinois ne cessent de passer commande pour du charbon nord-coréen depuis la visite surprise à Pékin en mars dernier par le leader nord-coréen Kim Jong-un et l'annonce de son sommet avec le président américain en juin.



L'agence de presse britannique attribue ce phénomène au rapprochement des relations entre Pékin et Pyongyang et Washington et Pyongyang, mises à mal en raison du nucléaire nord-coréen. Un dégel qui donnerait lieu à une détente dans la péninsule ainsi qu'à un possible adoucissement des sanctions onusiennes contre le pays ermite.



Un petit rappel : la Chine a importé en 2016 22,5 millions de tonnes de charbon nord-coréen estimées à 2 milliards de dollars. Elle a suspendu ces importations à partir d'octobre dernier. Ces mesures font suite à l'imposition par le Conseil de sécurité de l'ONU d'un embargo contre le régime de Kim Jong-un au lendemain de son nouvel essai nucléaire.