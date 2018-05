Pékin et Tokyo accueillent favorablement l'organisation du sommet Kim-Trump à Singapour

Les pays voisins de la péninsule saluent avec satisfaction la tenue du sommet entre les dirigeants nord-coréen et américain le 12 juin à Singapour, tout en souhaitant la réussite de cette rencontre historique.



La Chine s'est félicitée du progrès dans les préparations du sommet par Kim Jong-un et Donald Trump. Elle a souhaité que ce tête-à-tête soit un pas de plus vers la dénucléarisation de la péninsule et une stabilité permanente dans la région.



Le Japon est sur la même ligne. Le Premier ministre Shinzo Abe a manifesté son vif souhait que le sommet historique débouche sur le dénouement de la question nucléaire nord-coréenne, en particulier du dossier sensible des enlèvements de citoyens nippons par le régime dans les années 70-80. Du coup, Abe a appelé Washington à bien refléter la position de Tokyo dans le processus de préparation des discussions avec Pyongyang.