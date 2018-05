Trump remercie le Premier ministre singapourien pour sa volonté d'accueillir le sommet nord-coréano-américain

Le président américain Donald Trump a remercié le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong d'avoir permis l’organisation de son prochain sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un dans la cité-Etat.



C'est ce qu'a fait savoir la Maison blanche dans un communiqué publié hier. Pour être plus précis, les deux leaders se sont entretenus vendredi par téléphone, un jour après que le président américain a dévoilé la date et lieu de sa rencontre historique avec Kim.



Trump et Lee ont également discuté de la conjoncture sécuritaire dans la région. En particulier, le numéro un américain a reconfirmé les relations de partenariat les plus proches avec Singapour pendant plus d'un demi-siècle. Dans la foulée, il a affiché son impatience de rencontrer sous peu le chef du gouvernement singapourien sur place.



Cette ville-Etat a été choisie parmi une liste d'éventuels sites, dont le village de la trêve de Panmunjom séparant les deux Corées, la Mongolie et la Suisse.



Singapour est considérée comme un lieu « neutre » et adapté quant à la sécurité et l'accès aux médias nécessaires pour faire de ce sommet inédit un succès.