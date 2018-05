Donald Trump affiche son optimisme avant son tête-à-tête avec Kim Jong-un

Il ne semble pas se passer un jour sans que le président des Etats-Unis évoque la Corée du Nord et son leader.



Jeudi, heure locale, lors d’un meeting à Elkhart dans l’Indiana, Donald Trump a déclaré qu'il allait rencontrer Kim Jong-un pour « poursuivre un avenir de paix et de sécurité pour le monde entier ». Et d'ajouter « espérer que quelque chose de très bien se produira ». Il s’est ainsi montré confiant sur son face-à-face historique avec l’homme fort de Pyongyang, prévu le 12 juin à Singapour.



A propos du retour des trois Américains qui étaient détenus en Corée du Nord, le locataire de la Maison blanche a affirmé que Kim avait par cet acte rendu un grand service à lui-même ainsi qu’à son pays.



Avant de monter dans l’avion qui l’emmenait à Elkhart, il a aussi répondu à des journalistes qu’il pensait que sa rencontre avec le numéro un nord-coréen allait être « un grand succès ».



Par ailleurs, interrogée dans un point de presse sur la volonté de Pyongyang d’abandonner son arsenal nucléaire, la porte-parole de la Maison blanche Sarah Sanders a parlé d’un geste de bonne volonté de son régime. Elle a alors évoqué le fait que celui-ci a déclaré la suspension de ses essais balistiques et de son programme de développement atomique, et relâché aussi les trois détenus américains.