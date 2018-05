Un avion d'Asiana Airlines percute un autre Airbus à l’aéroport d’Istanbul

Un appareil d'Asiana Airlines et un autre de Turkish Airlines se sont heurtés hier après-midi, heure locale, à l’aéroport international d’Istanbul. L’Airbus de la compagnie aérienne sud-coréenne était en direction de la piste de décollage lorsqu’il a touché l'avion de la compagnie turque au niveau de l’empennage. Cette partie s’est littéralement repliée sur elle-même avant de prendre feu, nécessitant l’intervention des pompiers.



Selon les médias locaux, si aucune victime n'est à déplorer, les passagers ont subi des désagréments en raison de l'annulation du vol en question. Ils ont d'ailleurs remarqué que l'avion turc était visiblement plus avancé vers la piste que les autres appareils. Une enquête est en cours par les autorités de l'aéroport pour éclaircir la cause de l'incident.