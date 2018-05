Moon Jae-in s'envole pour Washington

Le président de la République Moon Jae-in est parti cet après-midi pour Washington cet après-midi afin de rencontrer son homologue américain Donald Trump. Il s'agit de son quatrième voyage du genre depuis sa prise de fonction. Demain matin, il rencontrera de hauts responsables de la diplomatie et de la sécurité de l'administration Trump, avant de tenir un tête-à-tête avec le dirigeant américain, uniquement accompagnés de leurs interprètes. Les deux hommes participeront ensuite au déjeuner-travail élargi avec leurs collaborateurs.



Les discussions porteront notamment sur les différences de vue entre Pyongyang et Washington sur les modalités de dénucléarisation à adopter, à quelques semaines du sommet nord-coréano-américain prévu mi-juin.



Moon et Trump avaient déjà échangé hier au téléphone sur le changement d'attitude du régime de Kim Jong-un. Moon aurait fait remarquer à son homologue que malgré ses récentes offensives verbales, le royaume ermite n'avait pas l'intention de revenir sur sa décision de se dénucléariser.

[Photo : KBS News]