L’équipe de Trump toujours confiante sur la tenue du sommet avec Kim Jong-un

Après la volte-face nord-coréenne en amont du sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump, des médias américains évoquent un certain scepticisme à l’égard de la tenue de cette entrevue dite du siècle.



Cela dit, plusieurs membres de l’équipe du président des Etats-Unis se disent confiants que cette rencontre aura bien lieu.



Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a affirmé que le chef de la Maison blanche n’avait pas changé d’avis et que les préparatifs de son face-à-face avec l’homme fort de Pyongyang se poursuivaient.



Même constat dans les propos tenus par le chef de la diplomatie. S’exprimant à un colloque, Mike Pompeo a souligné les efforts diplomatiques de l’administration américaine pour résoudre le problème nucléaire du pays communiste, plus particulièrement pour la tenue de la rencontre Trump-Kim.