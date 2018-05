Washington appelle à protéger les 12 serveuses nord-coréennes réfugiées au Sud

Le département d’Etat américain a commenté la demande de Pyongyang, qui avait récemment réclamé le rapatriement de 12 serveuses nord-coréennes. Celles-ci avaient fait défection au Sud en avril 2016, alors qu’elles travaillaient dans un restaurant en Chine.



Dans un entretien à la Voix de l’Amérique, un porte-parole du ministère américain a souligné les principes de la « protection des transfuges nord-coréens ». Selon lui, Washington exhorte tous les Etats à coopérer dans la protection des nord-Coréens qui s’y réfugient et qui souhaitent y demander asile.



Une chaîne de télévision sud-coréenne a récemment soulevé des soupçons concernant « l’organisation » de leur défection par le renseignement sud-coréen de l’époque. Ces soupçons ont été démentis bien entendu par les autorités sud-coréennes.



La Corée du Nord a aussitôt revendiqué leur retour au pays, et ce par le biais de la Croix-Rouge. Elle a même laissé entrevoir une possibilité de lier ce dossier à celui d’une prochaine réunion des familles séparées par la guerre. Lors du sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un le 27 avril, Séoul et Pyongyang s’étaient pourtant engagés à l’organiser en août.