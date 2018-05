Donald Trump : « La Corée du Nord deviendra une grande nation économique »

« La Corée du Nord a un grand potentiel de développement et elle deviendra, j'en suis convaincu, l'une des puissances économiques du monde. Sur ce point, aucune différence de vue n'existe entre Kim Jong-un et moi. Le pays connaîtra cette prospérité immanquablement. »



C'est ce qu'a déclaré hier le président américain Donald Trump en confirmant l'arrivée de ses officiels en Corée du Nord pour des réunions préparatoires au sommet entre Pyongyang et Washington.



Le locataire de la Maison blanche aurait ainsi voulu évoquer la promesse d'une aide économique en contrepartie de la dénucléarisation du pays communite. Une aide déjà évoquée par Trump le 17 mai, et qui permettrait selon lui au régime de Kim Jong-un de connaître le même niveau de développement que son frère du Sud.



D'autre part, le numéro un américain a exprimé à de nombreuses reprises à son homologue sud-coréen sa volonté de mener une coopération économique avec le royaume ermite en cas de succès de sa rencontre historique avec Kim Jong-un le 12 juin. Moon Jae-in a dit avoir transmis cette volonté au dirigeant nord-coréen lors de leur 2e sommet surprise, samedi dernier.

[Photo : YONHAP News]