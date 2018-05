Les officiels de la Corée du Nord et des Etats-Unis poursuivent leurs pourparlers au village de la trêve de Panmunjom, situé à cheval sur la frontière intercoréenne, afin de préparer le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un prévu le 12 juin à Singapour. C'est ce qu'a confirmé hier la porte-parole du département d'Etat américain.



La délégation de Washington compte notamment Sung Kim, ancien ambassadeur des Etats-Unis à Séoul, et Allison Hooker, spécialiste de la péninsule coréenne au Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison blanche. A la tête de la délégation nord-coréenne : Choe Son-hui, directrice générale des affaires américaines au ministère des Affaires étrangères.



Le département d'Etat américain n'a cependant pas dévoilé le lieu exact de la réunion au sein de Panmunjom. Mais selon le Washington Post, les délégués américains seraient partis pour le pavillon Tongilgak, dans la partie nord de Panmunjom, pour des pourparlers qui doivent se tenir aujourd’hui et demain.

[Photo : KBS News]