Kyodo : Washington aurait demandé à Pyongyang de transférer ses armes nucléaires à l'étranger

Selon Kyodo News qui cite des officiels américains, les réunions préparatoires au sommet nord-coréano-américain prévu le 12 juin vont se pencher notamment sur le transport rapide à l'étranger d'une vingtaine d'ogives nucléaires détenues par le régime communiste. Et d'ajouter qu’il sera cependant difficile de parvenir à un compromis étant donné la grande divergence entre les deux parties.



L’agence de presse japonaise rapporte également que la Corée du Nord demeure réticente au transport de ses missiles et armes nucléaires en dehors de son territoire. Si ce problème n’est pas résolu lors des réunions qui se déroulent actuellement à Panmunjom, il devra être réglé lors du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un.

[Photo : KBS News]