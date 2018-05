Une autre réunion de travail américano-nord-coréenne prévue aujourd’hui à Singapour

Un contact entre des délégations officielles des Etats-Unis et de la Corée du Nord doit avoir lieu aujourd’hui à Singapour, où leur sommet est prévu en principe le 12 juin. Leurs discussions doivent porter sur les mesures destinées à préparer sa logistique et à assurer le protocole ainsi que la sécurité de leurs leaders.



Huit délégués de Pyongyang sont arrivés hier tard la nuit dans la cité-Etat, via Pékin. Parmi eux : Kim Chang-son, le secrétaire général de Kim Jong-un. On ne sait cependant pas où ils sont logés, ni quel est leur programme.



Leurs interlocuteurs sont arrivés eux aussi hier soir après une escale dans une base militaire américaine à Tokyo. La délégation compte 30 membres, dont le chef de cabinet adjoint de la Maison blanche, Joe Hagin.

[Photo : YONHAP News]