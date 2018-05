Washington ajourne sine die l’adoption de nouvelles sanctions contre Pyongyang

L’administration américaine a reporté l’adoption de sanctions supplémentaires contre la Corée du Nord.



D’après plusieurs de ses responsables cités par le Wall Street Journal, Washington a pris une telle décision compte tenu du progrès dans son dialogue avec Pyongyang sur le projet de sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un.



Précédemment, il avait envisagé d’imposer à l’Etat commuiste 36 nouvelles mesures punitives, qui visent entre autres à faire expulser les travailleurs nord-coréens employés hors de leur pays et à bloquer les transports illégaux de produits interdits. Non seulement les entreprises nord-coréennes, mais aussi leurs partenaires chinoises et russes étaient concernées.



Lors d’une audition devant le Sénat, le secrétaire d’Etat Mike Pompeo avait affirmé continuer à faire pression sur le royaume ermite. Et d’ajouter qu’il restait des sanctions supplémentaires à lui imposer. Cette audition a eu lieu le 24 mai, aussitôt après l’annulation par Trump de son rendez-vous avec l’homme fort de Pyongyang. Une entrevue ressucitée 24 heures plus tard.

[Photo : KBS News]